D'importants retards et des trains supprimés sont à prévoir ce jeudi et ce vendredi sur la ligne de TER Amiens-Arras suite à un affaissement de terrain en profondeur au niveau de Daours.

Le trafic des trains entre Amiens et Arras fortement perturbé après un affaissement de terrain

Plusieurs trains en direction d'Arras (Pas-de-Calais) sont supprimés ce jeudi matin en gare d'Amiens. Un affaissement de terrain dans le secteur de Daours, oblige les trains à passer beaucoup plus lentement que d'habitude sur environ une zone d'un kilomètre, annonce sur Twitter du Vice-président de la région aux transports, Franck Dhersin. Des suppressions et d'importants retards sont à prévoir ces jeudi et vendredi.

La SNCF réalise des sondages du sol les nuits de jeudi et vendredi pour pouvoir estimer les besoins : soit une intervention rapide soit des travaux plus longs. Elle indique aussi profiter de l'opération pour installer une signalétique afin de réduire au maximum la zone avec une limitation de vitesse.