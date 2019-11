Après la coulée boue et l'inondation des voies dans les Landes, à Laluque, mardi après-midi. Rebelote. Le trafic des trains va être à nouveau interrompu entre Dax et Morcenx au moins jusqu'à vendredi 11 heures.

Le trafic des trains entre Dax et Morcenx à nouveau interrompu ce jeudi

Département Landes, France

Aucun TER ce jeudi entre Dax et Morcenx. La raison ? La pluie, encore... Météo France a classé les Landes en vigilance jaune pluie-inondation dès ce mercredi minuit. Le département sera également en vigilance jaune aux orages, dès 6 heures ce jeudi matin, et aux vents violents à partir de 12h. Même chose pour les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde.

La voie ferrée est toujours inondée au niveau de Laluque. Sous l'eau, les travaux pour la stabiliser ont pris du retard. Compte-tenu de la météo à venir, la SNCF a donc décidé ce mercredi soir d'interrompre la circulation des trains jusqu'à au moins vendredi matin, 11 heures.

Comme mardi, des bus de substitution entre Dax et Morcenx sont mis en place pour assurer le transport des voyageurs. Pour rejoindre Bordeaux depuis Hendaye, par exemple, les voyageurs devront prendre d'abord le train puis descendre à Dax pour prendre un bus jusqu'à Morcenx et reprendre un train pour Bordeaux.

La SNCF conseille aux voyageurs de reporter leur voyage s'ils le peuvent et de se renseigner sur le site et applications.

Les lignes Tarbes-Pau et Mont-de-Marsan / Bordeaux ne devraient être que faiblement impactées.