Le trafic des trains entre Dordogne et Gironde perturbé pendant six heures à cause d'une panne

Une panne de signalisation en début de matinée dans le secteur de Montpon a provoqué de nombreux retards et annulations sur les TER entre Périgueux et Bordeaux. La panne a été réparée un peu après 13 heures.