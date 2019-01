Le trafic des trains entre Paris et la Picardie ne reprendra que jeudi

Amiens, France

Les perturbations sont plus longues que prévues à la SNCF. Après l'épisode neigeux qui a touché les Hauts-de-France ce mercredi, le trafic sur les rails est inexistant et le restera sur plusieurs lignes. Aucun train ne circulera avant demain, jeudi sur l'axe Amiens-Paris, Laon-Paris et Saint-Quentin-Paris.

Les lignes Paris-Amiens, Paris-St-Quentin, Paris-Laon, Creil-Beauvais et Amiens-Compiègne sont fermées pour permettre le déblaiement des voies et les interventions de nos techniciens.

Tout est mis en œuvre pour rétablir les circulations sur ces lignes dès demain matin.

La SNCF explique que des branches d'arbres ont plié sous le poids de la neige et se sont retrouvées sur les voies. Les voies sont fermées pour permettre le déblaiement et les interventions des techniciens de la compagnie.

Le compte n'y est pas sur la communication

Contactée par France Bleu Picardie la blogueuse Nora Muller-Conte, qui tient la plateforme "SNCFvamtuer" et qui a fondé le collectif du même nom exprime son agacement face à la situation. "Combien de Picards n'ont pas pu se rendre au travail ce matin et n'ont pas pu s'informer ?", s'interroge t-elle ? Et elle ajoute qu'elle trouve anormal qu'il n'y ait que les réseaux sociaux pour interpeller la compagnie ferroviaire.

"Tout le monde n'a pas Facebook, tout le monde n'a pas Twitter et il y a des endroits, des zones blanches ou on n'a pas le temps de charger des pages. Sinon on reçoit des SMS d'alerte mais auxquels on ne peut pas répondre".