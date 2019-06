Le trafic des trains est perturbé entre Toulouse et Montauban ce vendredi

Suite à un incident sur un transformateur à Dieupentale, dans le Tarn-et-Garonne, la circulation des trains est réduite et perturbée ce vendredi au nord de Toulouse.

Toulouse, France

La SNCF a envoyé des SMS à ses usagers pour les prévenir. Le trafic des trains est perturbé ce vendredi entre Toulouse et Montauban. Il y a eu un incident sur un transformateur à Dieupentale dans le Tarn-et-Garonne. La société ferroviaire est obligée de prendre des mesures. Il y a moins de trains en circulation que d'habitude. Ce vendredi matin, 2 TER 3 circule. Des cars de substitution sont mis en place. Tout est fait pour aller le plus vite possible, mais le responsable de l'astreinte communication à la SNCF prévoit un retour à la normale seulement samedi matin.

Pour tout renseignements, reportez-vous au site https://www.ter.sncf.com/occitanie ou au site oui.sncf. Vous pouvez également vous reporter à l'appli sncf ou au numéro 0800 31 31 31.