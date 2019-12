Le trafic des trains et des avions encore perturbé ce vendredi en Occitanie

Les syndicats reconduisent le mouvement de contestation de la réforme des retraites et la grève va encore avoir un impact important sur le trafic des trains et des avions, en Occitanie, ce vendredi 6 décembre.

Toulouse, France

Le trafic est encore très perturbé à la SNCF, ce vendredi 6 décembre, en Occitanie, au deuxième jour du mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites. Dans notre région, la direction ne prévoit toujours aucun TER côté Languedoc Roussillon. Mais, sur le territoire midi-pyrénéen, certaines liaisons régionales sont à nouveau assurées. Beaucoup le sont par car et non par train (128 contre 30 qui vont circuler ce vendredi) comme la ligne entre Toulouse et Auch uniquement assurée par des bus de substitution et avec une fréquence extrêmement réduite : deux le matin pour arriver du Gers et quatre le soir qui desservent tous au moins Colomiers.

Encore un avion sur cinq annulé à Toulouse Blagnac

En moyenne, la direction de la SNCF annonce 3 TER sur 10 et toujours aucun Intercité dans toute l'Occitanie. Pour les TGV, un aller-et-retour Toulouse / Paris revient au tableau d'affichage. Le trafic reste perturbé aussi à l'aéroport Toulouse Blagnac : la DGAC préconise à nouveau la suppression de 20% des vols.

En revanche, le trafic est à nouveau normal, ce vendredi, pour les bus et trams Tisséo dans les agglos de Toulouse et MuretµLe