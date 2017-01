Le trafic des trains interrompu en Saône-et-Loire ce dimanche matin

La circulation a été perturbée ce dimanche matin vers 9h30 sur la ligne entre Dijon et Lyon. Plusieurs TER ont dû être arrêtés, ainsi qu'un TGV. Le trafic est revenu à la normal en fin de matinée.

La circulation ferroviaire a été perturbée sur la ligne Dijon-Lyon ce dimanche matin. Vers 9h30, un TGV assurant la liaison entre Strasbourg et Montpellier via la Bourgogne a heurté une personne, vers Fleurville, au Sud de Mâcon. Ce TGV a été bloqué et immobilisé pour les besoins de l'enquête. La police et les pompiers se sont rendus sur place.

Un car affrété

Plusieurs trains ont dû effectuer un contournement par la Bresse. Un TER qui allait à Lyon a été arrêté à Tournus et un autre à Mâcon. Un car a été affrété par la SNCF pour acheminer les voyageurs à Lyon.

Le trafic a pu revenir à la normal vers 11h45, selon la SNCF.