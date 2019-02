Le trafic des trains interrompu entre Montpellier et Nîmes

Le trafic ferroviaire est actuellement interrompu entre Montpellier et Nimes , une personne a été heurtée par un tgv à hauteur de la gare de Bailargues .

Montpellier

Aucun train ne circule depuis 12h30 entre Montpellier et Nimes , après un accident de personne. La gare de Baillargues est fermée .

Un homme a été heurté par un TGV en gare de Baillargues, à 10 kilomètres à l'est de Montpellier . On ne connait pas les circonstances de cet accident , la gare a été évacuée pour permettre l'intervention des secours et protéger le public de la scène de l'accident .La victime est décédée.

Le trafic des trains dans les deux sens est arrêté.