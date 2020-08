Le trafic des trains interrompu sur plusieurs lignes au départ de Dijon

Interruption du trafic des trains sur plusieurs lignes au départ de Dijon, mardi 11 août 2020. La SNCF évoque une "panne d'alimentation électrique" et évoque une reprise du trafic dans la soirée.

Il va falloir faire preuve de patience ! Le trafic est interrompu dans les deux sens sur plusieurs lignes de train au départ de Dijon, mardi 11 août 2020. Cela concerne les lignes Dijon/Nancy, Dijon/Strasbourg et Dijon/Dole/Besançon/Vallorbe. En cause, une "panne d'alimentation électrique à Perrigny, depuis 10h40", indique la SNCF. Contactée par France Bleu Bourgogne, la SNCF précise que les perturbations sont dues à "un incident sur un caténaire, le câble qui alimente les trains, qui s'est détendu à cause de la chaleur".

La SNCF ne prévoit pas de retour à la normale avant 19 heures - SNCF (capture d'écran)

Pas de retour à la normale avant mardi soir

Les équipes techniques de la SNCF sont en intervention. Le rétablissement est prévu "vers 19 heures", indique la SNCF. Des trains ont détournés sur d'autres voies, et des bus de substitution ont été mis en place. Les passagers bloqués dans les trains ont été "ravitaillés en eau en attendant leur transfert en bus".