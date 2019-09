Le trafic des trains paralysé vendredi matin dans le nord de l'Ille-et-Vilaine suite à des travaux

La SNCF annonce de grosses perturbations ce vendredi matin dans le nord Ille-et-Vilaine et Dinan. Un train qui effectuait des travaux est tombé en panne à hauteur de Dol-de-Bretagne. Conséquence, aucun train ne circule au départ de Saint-Malo, Dinan ou Dol. Le retour à la normale est prévue à 10h.

Dol-de-Bretagne, France

Attention si vous prenez le train au départ de Saint-Malo, de Dinan ou de Dol-de-Bretagne ce vendredi matin, le trafic est totalement interrompu sur le nord Ille-et-Vilaine.

Un train qui effectuait des travaux cette nuit est tombé en panne à hauteur de Dol-de-Bretagne. Le temps qu'il soit dépanné, aucun train ne peut circuler vendredi matin entre Saint-Malo et Montreuil-sur-Ille et entre Dinan et Dol-de-Bretagne.

Un TGV Saint-Malo/Paris a été annulé et son départ transféré à Rennes déjà.

Le retour à la normale est prévu vers 10h. La SNCF tente de mettre en place des cars de substitution mais il est difficile d'en trouver pour le moment. Il est donc préférable de différer son voyage si possible.

La SNCF a mis en place des agents dans chaque gare impactées (Saint-Malo, Combourg, Dol-de-Bretagne, Dinan et Montreuil-sur-Ille) pour informer les voyageurs.

Plus au sud du département, en revanche les liaisons proches de Rennes se font normalement.

Un numéro d'information a été mis en place : le 0 800 880 562.