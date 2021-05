Le trafic des trains perturbé pendant "plusieurs semaines" entre Saint-Etienne et Lyon

Aucun train ne circulera entre Lyon et Saint-Etienne ce mercredi 12 et ce jeudi 13 mai. Conséquence d'un glissement de terrain survenu ce mardi matin à Rive-de-Gier. Un talus a été emporté par le Gier en crue, juste en dessous des voies de chemin de fer.

"La rivière a raviné le talus sur lequel est construite la voie ferrée, provoquant la chute d’un poteau supportant la caténaire", indique la SNCF. Les dégâts sont lourds et donc "la circulation des trains est suspendue pendant plusieurs jours entre Givors et Saint-Étienne." Les travaux dureront plusieurs semaines sur la voie ferrée la plus proche de la rivière, entraînant des perturbations pendant plusieurs semaines sur la circulation.

Retour des trains dans la semaine ?

Mais la voie la plus éloignée du rivage pourrait accueillir des trains plus rapidement. Ils pourraient y circuler "à vitesse réduite et dans les deux sens de circulation" dans les prochains jours à condition que les "travaux de sécurisation de la caténaire et des autres câbles endommagés" soient finalisés explique la SNCF.

En attendant, pour rejoindre Lyon depuis Saint-Etienne, il faudra emprunter un car. Il vous emmènera jusqu'à Givors où un train part toutes les heures en direction de la gare Lyon Perrache.