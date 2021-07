Le trafic des trains suspendu ce dimanche soir entre Paris et Tours

La SNCF a annoncé avoir interrompu ses liaisons entre la gare Montparnasse et le sud-ouest à cause d'un éboulement de terrain qui a coûté la vie à un ouvrier ce dimanche dans l'Essonne. Le trafic à l'arrivée et au départ de Tours et de St-Pierre-des-Corps est interrompu.