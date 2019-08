Le trafic des trains totalement interrompu en gare du Mans après un problème informatique

En raison d'un problème informatique, le trafic des trains est interrompu en gare du Mans ce vendredi 9 août 2019. Certains TGV entre Paris et l'Ouest vont pouvoir contourner la ville, mais pour les voyageurs qui partent du Mans ou doivent s'y rendre, la SNCF cherche toujours des solutions.

Trafic interrompu pour les TER et les TGV ce vendredi 9 août 2019 en gare du Mans

Le Mans, France

Un problème informatique qui entraîne un mauvais fonctionnement des signalisations a été détecté ce vendredi 9 août 2019 à 16h en gare du Mans : par sécurité, le trafic est donc totalement interrompu en gare, qu'il s'agisse des TER ou des TGV. "Il faut d'abord identifier l'origine de ce dysfonctionnement", indique la SNCF à France Bleu Maine.

La soirée s'annonce compliquée en gare du Mans

Pour certains TGV entre Paris et l'Ouest (Bretagne et Pays de la Loire), il est possible de contourner la gare du Mans par la ligne grande vitesse Rennes-Connerré. En revanche, il n'y a pour l'instant pas de solution pour les voyageurs qui devaient monter dans un train en gare du Mans, ou y descendre. La SNCF ne prévoit pas de retour à la normale avant au moins 18H30 en ce vendredi de grands départs.