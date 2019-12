Le trafic des trains toujours perturbé en Pays de la Loire pour finir l'année

Pour le vingt-septième jour de grève contre la réforme des retraites, le trafic des trains est toujours perturbé en Pays de la Loire avec un TGV sur deux et quatre TER sur dix.

Pays de la Loire, France

L'année se termine avec un trafic des trains toujours perturbé par la grève contre la réforme des retraites. Au niveau national, la SNCF annonce un TGV et un TER sur deux.

Plus de TGV entre Nantes et Paris dès la fin de l'après-midi

Dans notre région, les prévisions sont les mêmes pour les TGV : un sur deux pour aller et revenir de Paris, mais attention, aucun aucun au départ de Nantes en direction de la capitale après 16h45.

Pour les TER, seulement quatre sur dix circulent (dont 25% des trajets assurés par des cars).

Les trains Intercités entre Nantes et Bordeaux et entre Nantes et Lyon sont tous supprimés.