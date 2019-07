Le trafic des trains très perturbé entre Quimper et Rennes après la mort d'une personne

La ligne de train entre Rennes et Quimper est interrompu après le décès d'un septuagénaire percuté par un TER au niveau de Lanester ce samedi 27 juillet. Plusieurs trains sont à l'arrêt.

Rennes, France

La ligne ferroviaire entre Rennes et Quimper est à l'arrêt samedi 27 juillet dans les deux sens après la mort d'un homme de 70 ans percuté vers 09h30 par un TER au niveau de Lanester près de Lorient. Les secours sont sur place. L'homme est décédé sur le coup.

Les trafics TGV et TER sont très perturbés à cause de cet incident et en ce week-end de départ en vacances. Trois TGV sont actuellement à l'arrêt :

-Un TGV Quimper-Rennes est à l'arrêt à Lorient

- Un TGV Quimper-Le Mans est retenu à Quimper

-Un TGV Paris-Quimper retenu à Auray

Un TER reliant Lorient à Vannes a été supprimé, il y aussi du retard sur la ligne Brest-Nantes.

Ce week-end près de 100 000 voyageurs sont attendus dans les gares bretonnes.