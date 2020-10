Le trafic des trams et des bus perturbé ce lundi matin à Dijon

Prenez vos précautions ce lundi si en dépit du confinement vous devez emprunter les transports en commun de l'agglomération dijonnaise. La société Divia Mobilités doit faire face à un appel à la grève.

Le syndicat UNSA dénonce des "cadences de travail de plus en plus lourdes pour les conducteurs et des temps de pause qui ne peuvent pas être respectés." Il appelle les salariés à débrayer lundi.

Voici les prévisions de trafic pour ce 2 novembre:

T1 et T2 : fréquences 8 à 10 minutes jusqu’à 19h30, puis toutes les 20 minutes jusqu’à 22h30

· Les Lianes proposent un bus toutes les 20 -30 minutes, jusqu’à 20h

· Corol ne circulera pas

· B11 : un bus toutes les 20 minutes

· B12 - B18 : un bus toutes les 25 minutes

· B10 - B15 : un bus toutes les 35 minutes

· B13 – B14 – B16 : un bus toutes les 40 minutes

· F42 : un bus toutes les 50 minutes

· Réseau de soirée :

Les bus ne circuleront plus après 20h ; seuls circuleront les tramways et les navettes A Gare SNCF <> Quetigny/Chevigny et B Gare SNCF <> Pôle Santé Valmy assurant les dessertes du CHU et du Pôle santé Valmy.

Les horaires en temps réel peuvent être consultés sur les panneaux lumineux des principaux arrêts., sur l'application Divia.fr et et au 03.80.11.29.29 de 7h à 20h.