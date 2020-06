Le trafic du RER B restera "extrêmement perturbé jeudi et vendredi a minima" annonce la RATP

Les voyageurs qui empruntent le RER B vont avoir de grosses difficultés à se placer ce jeudi et vendredi. Le trafic est interrompu depuis mercredi soir dans les deux sens entre les stations Port-Royal et Laplace et reste très fortement perturbé sur le reste de la ligne. Ce mercredi soir, un train qui ne transportait pas de voyageurs a déraillé près de la gare de Denfert-Rochereau.

"L'interconnexion reste suspendue à Gare du Nord jeudi", détaille la RATP qui indique que les trains circuleront jeudi matin toutes les 17 minutes entre Denfert-Rochereau et Gare du Nord et avec une fréquence de 15 minutes entre Laplace et Massy-Palaiseau, Laplace et Saint-Rémy Les-Chevreuse et entre Robinson et Bourg-la-Reine.