Le trafic du tram très perturbé ce vendredi matin au Mans

Par Julie Le Duff, France Bleu Maine

Le trafic des trams est fortement perturbé ce vendredi matin au Mans. Une camionnette a percuté cette nuit un poteau électrique qui alimente le réseau. Résultat, aucun tram ne circule sur la ligne T1 entre St Martin et Antares, et sur la ligne T2 entre Préfecture et Bellevue.