Tram A et C à Bordeaux : des interruptions de trafic ce lundi 21 août et pour 3 jours

Des travaux de maintenance sont effectués entre les arrêts Sainte-Catherine et Stalingrad (ligne A) et entre les arrêts Gare St-Jean et Quinconces (ligne C) à partir de ce lundi et jusqu'à mercredi 23 août. Des bus de substitutions sont mis en place.

Prenez vos précautions puisque, à partir de ce lundi 21 août et jusque mercredi 23 août, aucun tramway ne circulera entre les arrêts Sainte-Catherine et Stalingrad (ligne A) et entre les arrêts Gare St-Jean et Quinconces (ligne C), jour et nuit.

"Il va falloir s'y faire. Car notre tramway n'est plus neuf"

En cause, d'importants travaux de rénovation qui pourraient perturber le quotidien de ceux qui repartent au travail cette semaine. "Ce mois d'août, on va avoir à peu près 5 millions d'usagers alors qu'un mois normal c'est 12 millions" explique Christophe Duprat, élu en charge des transports à Bordeaux Métropole. "*__Donc on voit bien qu'on a moins de nuisances sur ces semaines là. En plus, on fait les travaux de jour comme de nuit... Il n'y a pas de solutions idéales ! Très franchement, je n'en connais pas. Les entreprises n'étaient pas forcément disponibles la semaine du 15 août avec le jour férié en milieu de semaine... et puis il faut s'y habituer. ***L'année prochaine... en 2019, en 2020, en 2021... nous aurons tous les ans des périodes d'interruption du tramway. Il n'est plus neuf notre tramway !*_**"_*

Des bus de substitutions sont mis en place avec une fréquence de passage de 7 minutes 30 selon TBM.