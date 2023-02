Le trafic en temps réel en Savoie et Haute-Savoie samedi 4 février

Les vacances d'hiver débutent et Bison Futé voit rouge sur les routes de Savoie et Haute-Savoie ce samedi. Trafic très chargé dans le sens des montées entre 9h et 16h, saturé à la descente entre 10h et 13h... et au-delà de ces pics, vous pouvez rencontrer des bouchons jusqu'à la fin de journée.

Bouchons au péage de Chignin (Chambéry) © Maxppp France Bleu Pays de Savoie roule à vos côtés ! Pour être informé de la situation sur nos routes, c'est là que ça se passe. Le trafic en temps réel Vous pouvez aussi entrer votre destination pour connaître précisément votre temps de parcours et les perturbations en cours sur votre trajet. Les services départementaux Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les sites des services routiers de Savoie et Haute-Savoie.

Savoie Route regroupe les infos du département de la Savoie

Inforoute 74 pour la Haute-Savoie