Le trafic est interrompu sur une partie des RER C et D

Soirée de galère en perspective pour les usagers de certaines branches des RER C et D. Le trafic est interrompu de Brétigny à Dourdan (uniquement ce sens) sur la ligne C. Les trains ne circulent plus non plus sur la D, cette fois dans les deux sens, entre Villeneuve St-Georges et Combs-la-Ville. Dans les deux cas, la reprise est estimée après 21h ce mercredi 26 juillet.

Sur le RER C, c'est un train en panne qui a provoqué l'arrêt de la circulation. L'interruption va donc durer jusqu'à ce que la voie soit libérée.

Sur le D, c'est une panne électrique qui empêche la circulation des trains au sud de la ligne. De fortes perturbations sont aussi lignalées en amont, avec des retards notamment entre Goussainville et Villeneuve St-Georges.