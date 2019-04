Le trafic ferroviaire entre Tours et Loches reprend quasiment normalement ce samedi 27 avril

Loches, France

La circulation des trains entre Tours et Loches reprend normalement ce samedi 27 avril matin. Les travaux de maintenance touchent à leur fin. Les travaux, financés par le Conseil Régional, avaient été lancés fin février pour remplacer plus de 10.000 traverses et renouveler le passage à niveau à Reignac-sur-Indre, sur la RD 58. Pendant encore 1 mois et 1/2, des travaux complémentaires sont encore prévues (jusqu’au 11 juin), quasiment sans incidence sur le trafic.

Du coup, la ligne va retrouver ses 2 Allers Loches-Tours le matin, un AR Tours-Reignac en milieu de journée, et 2 retours Tours-Loches le soir.