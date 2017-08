Le trafic ferroviaire interrompu pendant une heure en Bourgogne à cause d'un chien

Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu ce mardi pendant près d'une heure à la mi journée suite à un accident. Un chien a été percuté par une rame à Toutry.

Avec ironie, on pourrait dire que les passagers du train 5166 sont tombés sur un os. Leur traversée de la Bourgogne a duré plus longtemps que prévue. Un chien a eu la mauvaise idée de vagabonder sur les voies à hauteur de Toutry, au nord de la Côte-d'Or, près d'Avallon. La rame a été arrêtée pour être inspectée, et du coup, la circulation des trains a elle aussi été stoppée pendant près d'une heure, entraînant des retards. A Toutry, le toutou n'a pas tout compris !

L'information a été confirmée par un tweet de la SNCF à 13h24.