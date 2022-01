Le trafic interrompu gare de l'Est à Paris provoque d'importants retards de train

Le trafic ferroviaire est à l'arrêt ce mardi matin à la gare de l'Est à Paris. Tous les trains subissent d'importants retards au départ et à l'arrivée à cause d'un "défaut d'alimentation électrique en périphérie de Paris" à Château-Landon, selon la SNCF.