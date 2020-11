Le trafic recule de près de 70% à l'aéroport de Toulouse-Blagnac au troisième trimestre

Alors que la France est reconfinée depuis le 30 octobre dernier, l'aéroport Toulouse-Blagnac fait son bilan du troisième trimestre 2020. Et le bilan est celui d'une baisse de près de 70% du trafic aérien au départ et à l'arrivée à Toulouse.

Le trafic touristique régional a maintenu l'activité

Dans le détail du trafic national, la ligne entre Toulouse et Paris-Orly touchée par l'absence de la Navette Air France durant la majeure partie de la période (elle a été reprise le 24 août) est plus impactée (-74,6%) que la ligne Toulouse-Paris-CDG. C'est le trafic touristique régional qui a permis de maintenir l'activité sur cette période (220.140 passagers enregistrés soit une baisse de 41,7% par rapport à la même période en 2019). Durant le mois d’août et pour la première fois, il a dépassé le trafic parisien. Certaines destinations (Nice, Strasbourg, Ajaccio, Figari et Bastia) ont même affiché des croissances positives en août. Caen est la seule destination, toutes destinations nationales et internationales confondues, à avoir enregistré une croissance positive au cours de ce trimestre.

Les restrictions de circulation et l’absence de visibilité sur l’ouverture des frontières de certains pays ont amené les compagnies aériennes à réduire considérablement leur offre à l’international, au cours du troisième trimestre. Enfin, le trafic fret et poste a, lui aussi, été en retrait avec une baisse de 34,2% par rapport à la même période l'an dernier.