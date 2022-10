Le trafic redécolle enfin à l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré après les turbulences sanitaires

Après deux années très impactées par la crise sanitaire, l’Aéroport de la Rochelle-Île de Ré annonce une reprise du trafic aérien, qui représente 77% du trafic de 2019 sur les neuf premiers mois de l’année 2022. Soit 158 917 passagers contre 206 572 à fin septembre 2019. Symbole de ce "redécollage", les deux mois de juillet et août pèsent 90% du trafic estival en 2019 (83 159 passagers contre 92 954).

Parmi les faits marquants, la plateforme rochelaise note de "très bons remplissages sur les lignes domestiques", "un marché britannique toujours porteur" ou encore "le retour de la clientèle européenne". La preuve en chiffres.

→ De très bons remplissages sur les lignes domestiques

Lancée en mai 2022, la ligne la Rochelle-Marseille remporte un franc succès, avec 13 915 passagers transportés sur cinq mois et un taux de remplissage de 89%. Suite à ces résultats, la compagnie Ryanair a décidé de maintenir la liaison pour l’hiver.

Exploitée du 27 juin au 4 septembre 2022, la ligne La Rochelle-Nice présente un taux de remplissage équivalent et a transporté 10 644 passagers.

→ Le marché britannique reste le 1er marché en volume avec plus de 65 000 passagers transportés sur les neuf premiers mois de l’année. Londres-Stansted reste la première ligne en volume avec 32 568 passagers transportés. Ce marché, impacté par le Brexit, le Covid et une forte inflation, accuse une baisse des taux de remplissage.

→ Le retour de la clientèle européenne sur les lignes de Dublin, Genève et Bruxelles-Charleroi.

Dublin : 23 086 passagers transportés sur six mois et un taux de remplissage de 76% Genève : 8 818 passagers transportés en deux mois et un taux de remplissage de 83% Bruxelles-Charleroi : 8 949 passagers transportés sur six mois et un taux de remplissage de 74%

→ La ligne "Export" de Porto continue de séduire, avec 17 753 passagers transportés sur les neuf premiers mois de l’année et un taux de remplissage de 89%.

Les très bons résultats sur les lignes domestiques (Marseille et Nice) et "Export" (Porto), une zone de chalandise de plus de 700 000 habitants dans un rayon d'une heure autour de La Rochelle, ainsi que les difficultés grandissantes pour accéder aux aéroports de Bordeaux et de Nantes avec un trafic routier saturé, révèlent un potentiel local grandissant.