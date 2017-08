Le trafic reprend sur l'axe Nice-Marseille, les milliers de voyageurs bloqués peuvent rentrer

Les pompiers ont donné le feu vert à la SNCF pour faire circuler tous les trains immobilisés en gare depuis l'incendie d'Aubagne/Carnoux. Des milliers de voyageurs qui y ont passé la nuit vont pouvoir rentrer chez eux.

Mille passagers bloqués à Marseille pour la nuit. Après l'incendie d'Aubagne qui a bloqué le trafic, le matin a été très compliqué. Les voyageurs ont attendu 11 heures dimanche pour enfin pouvoir monter à bord d'un train. Jean-Aimée Mougenot, le directeur régional SNCF Mobilité, affirme sur France Bleu Provence que le trafic reprendra son cours normal en milieu de journée dimanche. "Nous allons prendre en charge les billets des trois-mille voyageurs bloqués dans les gares de la région", promet-il aussi.

Une nuit passée dans la gare

A la gare St Charles à Marseille, quand certains voyageurs ont passé la nuit dans des wagons arrêtés sur les rails et aidés par des bénévoles de la Croix-Rouge et de la sécurité civile, d'autres ont dormi par terre à même le sol sur un lit improvisé.

Un passager s'est improvisé un lit au soleil, sur le parvis de la gare St Charles. © Radio France - Charlotte Couratin

Quant aux voyageurs bloqués en gare de Toulon, ceux qui avaient besoin de leurs soins médicaux quotidiens n'ont pas eu à attendre la reprise du trafic. Des navettes les ont emmenés à Marseille.

Retour à la normale du trafic dans les prochaines heures

Le temps de faire monter tous les passagers de samedi et ceux de dimanche dans les trains, de nombreux retards sont prévus. Cependant, la SNCF affirme qu'ne milieu d'après-midi, il n'y aura plus de perturbations. Elle conseille aux voyageurs de reporter leur voyage le plus tard possible.