Le trafic RER perturbé mardi par une grève à la SNCF

En raison d'une grève à la SNCF ce mardi 24 septembre, le trafic des RER sera fortement perturbé. Les lignes B, D et E sont les plus impactées.

Paris, France

En raison d'un appel à la grève de la CGT-cheminots et Sud-rail, le trafic des lignes RER sera perturbé mardi 24 septembre. Les lignes B, D et E seront les plus impactées avec seulement deux trains sur cinq en circulation. Il faudra compter environ un train sur deux sur les lignes de RER C, H et J. En revanche, le service devrait être normal sur la ligne A. Sur le RER B, la rupture de l'interconnexion à Gare du Nord provoquera de légères perturbations du trafic à Paris, avec au moins deux tiers des trains en circulation.

La SNCF annonce par ailleurs qu'il devrait y avoir un transilien sur deux en circulation.

Le trafic des trains nationaux est également perturbé. Trois TER et deux Intercités sur cinq devraient prendre le départ. Le trafic sera quasi normal en ce qui concerne les TGV.

Le trafic devrait être quasi normal sur le métro, bus et tram.