Le trafic sera encore perturbé ce samedi sur plusieurs lignes de RER et de Transiliens en Ile-de-France

Moins qu'hier mais le trafic sera encore perturbé sur plusieurs lignes E, C et D du RER et les lignes H, J, L Transiliens ce samedi en raison d'un mouvement de grève ou de "difficultés de production liées à un manque de personnel".

Le trafic sera encore perturbé ce samedi 18 décembre dans les transports en commun en Ile-de-France. La grève à la SNCF se poursuit. Ainsi, sur la ligne de T11, il y aura un tramway les 40 minutes de 6h30 à 13h, toutes les 20 minutes entre 13h et 21h. Quatre RER E sur cinq circuleront sur l'axe l'axe Haussman Saint-Lazare - Chelles/Villiers sur Marne. Pour les lignes C et D du RER, "des suppressions de trains sont à prévoir". Il n'y a pas plus de précisions. Le mouvement social se poursuivra jusqu'à dimanche, sur la ligne H du Transilien. "Le trafic sera perturbé sur l'ensemble de la ligne".

Il le sera également sur la ligne J entre Paris Saint Lazare et Ermont Eaubonne et Paris Saint Lazare et Pontoise / Boissy l’Aillerie et sur la ligne L entre Paris Saint-Lazare et Versailles Rive Droite et entre Paris Saint-Lazare et Saint-Nom la Bretèche. Mais selon la SNCF, ce n'est pas en raison de la grève mais à cause de "difficultés de production liées à un manque de personnel".

Aucune perturbation n'est annoncée sur la ligne de RER B. Néanmoins, les voyageurs sont invités à se rentre sur le site transilien.com ou sur l'application SNCF avant de se rendre en gare.