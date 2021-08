Le trafic SNCF à l'arrêt sur les lignes Lens-Lille et Douai-Lille

Le trafic des trains est très perturbé sur les lignes SNCF Lens-Lille et Douai-Lille ce jeudi après-midi. Un train de marchandise est en panne entre Seclin et Ronchin.

Les usagers du TER dans le Nord-Pas-de-Calais doivent prendre leur mal en patience dans le secteur de Lille. Un train de marchandise est tombé en panne peu après 13h30 en pleine voie entre Ronchin et Seclin. Conséquence, des TER sont bloqués entre Lens et Lille et entre Douai et Lille. Un train avec des voyageurs à bord patiente en gare de Seclin et un autre à Ostricourt. 3 TER ont été supprimés. Le trafic pourrait être dévié par Don Sainghin.

La SNCF estime une reprise à 16h30, des agents sont à Seclin pour dégager la voie.