Le trafic des trains entre Saint-Etienne et Lyon a repris depuis neuf heures ce mardi matin. La circulation des TER a été entièrement interrompue après un accident survenu à l'Horme (Loire) entre un train et une voiture.

Depuis 9 heures ce mardi matin le trafic des trains entre Saint-Etienne et Lyon est de nouveau possible. Depuis 7 heures il était interrompu dans les deux sens, un train a heurté un véhicule sur la commune de l'Horme, pas de blessés.

🔴 : La circulation sur la ligne Saint-Étienne<>Lyon reprend lentement. Les trains roulent à nouveau dans les deux sens. De nombreux retards vont cependant perdurer pendant quelques heures, le temps que le trafic se rétablisse. https://t.co/GII8gx8v7o — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) March 27, 2018

Vers 7 heures ce mardi matin à l'Horme, une voiture est tombée sur les voies du train, une chute de trois mètres en contrebas. Par chance, le conducteur est rapidement sorti de va voiture, il n'était donc par sur les rails quand le TER reliant Lyon à Saint-Etienne a percuté son véhicule.

Pas de blessés non plus dans le TER, les 91 passagers vont bien. Six trains ont été impactés par cette interruption du trafic. La SNCF a mis en place quinze bus à Saint-Etienne et Lyon.