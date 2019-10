Le trafic SNCF encore perturbé ce dimanche en Champagne-Ardenne

Troisième journée consécutive de galère dans les trains de la SNCF. Le mouvement imprévu des cheminots se poursuit, notamment dans la Marne et les Ardennes. La situation peut évoluer à tout moment, prévient la compagnie.

Champagne-Ardenne, France

Les journées se suivent et se ressemblent : aucun TER ne devrait circuler ce dimanche en Champagne-Ardenne. Conséquence du droit de retrait exercé par les cheminots depuis vendredi, suite à la collision entre un TER et un camion dans les Ardennes.

Contacté, le service communication de la SNCF Champagne-Ardenne nous précise que les rames de TGV Paris Est - Reims seront aussi déprogrammées. Le trafic en gare de Champagne-Ardenne TGV sera "normal" en ce qui concerne les rames à grande vitesse.

"Si le conducteur vient, on affiche le train"

Malgré ces nouvelles peu réjouissantes, le groupe indique que les trains ne seront pas affichés "par défaut". En clair, partez du principe qu'aucun train n'est annoncé mais cela peut changer à tout moment. "On préfère rajouter des rames plutôt qu'en supprimer. Si le conducteur vient à son poste, on affiche le train sur les écrans et les passagers pourront voyager", assure le service communication.

Les voyageurs sont invités à suivre l'état du trafic sur les applications et sites de la SNCF.