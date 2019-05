Le trafic SNCF enfin normal entre Saint-Etienne et Lyon

Après 24 heures de galère, le trafic SNCF entre Saint-Etienne et Lyon a repris normalement peu avant 8h ce vendredi. Un nouvel incident a perturbé la circulation des trains au petit matin.

Les trains circulent enfin entre Saint-Etienne et Lyon

Saint-Étienne, France

La ligne TER entre Saint-Etienne et Lyon, une des plus fréquentées de France, n'est quasiment plus perturbée ce vendredi matin. Le trafic a été entièrement interrompu jeudi suite à l'incendie de plusieurs caténaires. Ce vendredi, un train de marchandises en panne à la gare Chateaucreux de Saint-Etienne, a entraîné de nouvelles perturbations.

Plusieurs trains ont été supprimés et retardés entre 5h30 et 7h30. La circulation revient, depuis, progressivement à la normale.