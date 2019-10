Le trafic SNCF entre Agde et Sète reprend dès ce jeudi, le 23 novembre entre Agde et Béziers

Béziers, France

La SNCF dressait ce mercredi après-midi un bilan détaillé des dégâts des inondations sur les voies à Villeneuve-lès-Béziers et des conséquences pour le trafic des trains après les fortes pluies de la semaine dernière sur le Biterrois. Des poteaux ont été arrachés, des caténaires ont pliés, et les fondations même des voies ont disparu à certains endroits. Il faut donc tout démonter pour tout refaire et réinstaller des ballastes et des rails.

Une centaine d'agents mobilisés jour et nuit

Il faut trouver les entreprises de terrassement (cinq se sont proposées), mais il faut aussi trouver les matériaux et les acheminer, on parle là de 25.000 à 26.000 tonnes. La SNCF affirme qu'une centaine d'ouvriers est mobilisée sur ce chantier jour et nuit depuis une semaine.

Des trains entre Agde et Sète dès ce jeudi

Mardi, le secrétaire d'État au transport affirmait que le trafic ne reprendrait pas avant le 25 novembre. Des propos à nuancer puisque la SNCF affirme ce mercredi que le trafic pourra reprendre entre Agde et Sète dès ce jeudi, jeudi 31 octobre. Le trafic entre Béziers et Neussargues pourra reprendre samedi 2 novembre.

Pas de TGV avant le 25 novembre

En revanche, il faudra bien attendre le 25 novembre pour faire circuler des trains entre Agde et Béziers, notamment tous les TGV en direction de Perpignan ou de Toulouse, et encore, sur une seule voie, pour un retour total à la normal, la SNCF annonce la date du 2 décembre.

Une vingtaine de bus de substitution chaque jour

Quelque 20.000 voyageurs empruntent quotidiennement le train entre Béziers et Agde, c'est un axe stratégique. La SNCF promet la mise en place de cars de substitution aux heures de pointe. Depuis une semaine, ce sont entre 16 et 20 bus qui assurent cette liaison chaque jour.

La SNCF invite cependant ceux qui le peuvent à reporter ou annuler leur voyage s'ils le peuvent.

