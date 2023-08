Le trafic SNCF est interrompu entre Dijon et Paris

Aucun train ne circule ce vendredi matin depuis 6h15 entre Paris et Dijon dans les deux sens. C'est à cause d'une odeur de brûlé et d'un léger voile de fumée qui ont été constatés près du tunnel SNCF de Blaisy-Bas. Ce sont deux conducteurs qui ont senti une odeur de brulé. Les trains accusent jusqu'à 3h de retard au départ de la gare de Dijon et jusqu'à 1h30 de retard à l'arrivée.

ⓘ Publicité

26 pompiers sont sur place et ont engagé 12 engins de Blaisy-Bas, Dijon-Nord, Dijon Transvaal, Sombernon, Saint-Seine-l'Abbaye et Gevrey. Ils sont en reconnaissance dans le tunnel, pour lever les doutes concernant un éventuel incendie.

Le trafic va reprendre

"Il s'agit d'un feu de détritus situé à l'extérieur du tunnel, à proximité d'un puits d'accès. Les fumées ont été aspirées à l'intérieur du tunnel" précisent les pompiers. Vers 9h ce vendredi matin, les soldats du feu précisent "les opérations de secours dans le tunnel sont terminées. La demande de réouverture du trafic ferroviaire a été faire à la SNCF."

Les trains vont donc reprendre leur circulation, mais certains accusent jusqu'à 2 heures de retard. Le détail de la circulation est disponible sur cette page de la SNCF.