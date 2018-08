Loire, France

La SNCF va changer à la fois des aiguillages et des voies sur le secteur de Terre-Noire, mais aussi remplacer un viaduc entier sur Givors et réaliser des accès handicapés à la gare de Givors.

Ce viaduc métallique juste à côté de la gare de Givors date du 19eme siècle et s’appelle un « saut- de mouton ». En fait, il permet à deux lignes différentes de passer l’une au-dessus de l’autre. Il fait partie du programme national de remplacement des ouvrages d’art anciens du réseau. Le tablier double de 45 tonnes qui supporte 2 voies aujourd’hui sera remplacé par un tablier unique d’une portée de 45 mètres et d’un poids de 1 200 tonnes. Coût de l’opération 8 millions 800 000 euros, 40 agents mobilisés durant les travaux en plus des entreprises extérieures

Toujours à Givors, la SNCF va lancer des travaux d’accessibilité des voies aux personnes handicapées jusqu’ici les quais 1 et 2 étaient desservis par un tunnel, mais sans accès pour les personnes à mobilité réduite… Les travaux vont permettre de rallonger le tunnel jusqu’à la voie N°3 et chacun des quais sera équipé d’un ascenseur … Les quais seront également rehaussés et l’éclairage et les abris modernisés.

Dans le même laps de temps, on profite de l’interruption de trafic entre Saint Etienne et Lyon pour changer 4 aiguillages et 130 mètres de voies sur le secteur de Terre Noire.

Durant cette semaine de travaux les trains seront remplacés par des liaisons par car entre les gares de Chateaucreux, Lyon Part-Dieu et Lyon-Perrache. Les horaires viennent d'être publiés par la SNCF.

