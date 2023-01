Le trafic SNCF interrompu entre Dordogne et Gironde après qu'un train a percuté une personne

Le trafic des TER Bordeaux-périgueux et Bordeaux-Bergerac ont été interrompus ce mardi 17 janvier entre 16h et 17h30. Vers 16 heures, un train a percuté une personne sur les voies à hauteur de Vayres, dans le libournais. Les gendarmes et les secours se sont rendus sur place, et la SNCF prévoyait une reprise du trafic dans les deux heures suivant l'accident.

Le conducteur n'a pas pu stopper le train à temps

Selon des éléments recueillis sur place, le conducteur du train a aperçu une personne sur les voies et donné un coup de klaxon, mais il n'a pas pu stopper le train à temps.

Le TER a été évacué d'une partie de ses passagers, ceux qui partaient à Libourne et sont donc à proximité de leur destination, et la SNCF recherchait des bus de substitution pour les autres passagers.