Le trafic SNCF interrompu entre Montpellier et Narbonne

Le trafic ferroviaire entre Montpellier Narbonne et Carcassonne est interrompu depuis ce mardi matin à cause d'un incendie dans un local SNCF entre Béziers et Narbonne. Reprise du trafic espérée en milieu d'après midi.