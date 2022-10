Le trafic SNCF perturbé en gare du Mans à partir de ce lundi

Il faudra pendre ses précautions avant de se rendre en gare du Mans ce lundi 17 octobre : plusieurs lignes de TER sont perturbées par une grève des cheminots sarthois à l'appel de la CGT. La ligne Caen-Le Mans-Tours est particulièrement touchée indique la SNCF.

Le syndicat s'inquiète d'une possible délocalisation vers Rennes du poste d'aiguillage du Mans, ce qui concerne une centaine de cheminots. Selon le communiqué de la CGT, cela pourrait aussi entrainer la suppression de l'axe Caen-Tours-Le Mans : "l_a configuration en étoile à cinq branches de la gare du Mans pose des problèmes techniques et budgétaires pour la configuration du nouveau poste. L’idée de la SNCF est donc de faire des CCR où ne seraient gérées que les grandes lignes rentables et de délaisser les lignes à desserte fine du territoire._"

Le syndicat dénonce aussi le manque de personnel qui empêche la pose des congés et demande des investissements plus importants dans les projets ferroviaires. Un rassemblement est prévu à 13h ce lundi devant le poste d'aiguillage du Mans, près de la gare sud. Le mouvement social doit durer jusqu'à mercredi matin, à 5h59. Les prévisions pour le mardi 18 octobre seront affichées à 17h sur le site de la SNCF.