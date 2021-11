Le trafic SNCF perturbé par un mouvement de grève dans les Hauts-de-France ce mercredi

Un mouvement national de grève lancé par la CGT va perturber le trafic des trains ce mercredi. Dans les Hauts-de-France, la compagnie estime que trois TER sur quatre vont circuler normalement. La SNCF invite les voyageurs à se renseigner dès ce mardi soir via l'application mobile Assistant SNCF, le site TER Hauts-de-France ou encore d'appeler le 0 805 50 60 70 (du lundi au vendredi de 6h à 20h).

La CGT réclame une hausse générale des salaires

Le mouvement social est lancé par la CGT. Alors que les négociations annuelles obligatoires ont lieu ce mercredi à la SNCF, le syndicat réclame une hausse généralisée des salaires "qui n'ont pas augmenté depuis sept ans au sein de la compagnie", explique Christophe Lecomte, secrétaire général de la CGT cheminot en Picardie. "Il y a des cheminots qui, à l'embauche sont payés en dessous du SMIC", insiste t-il.

Christophe Lecomte, secrétaire général de la CGT Cheminots en Picardie Copier

Une grille des salaires qui, selon le syndicaliste pose un réel problème d'attractivité pour la compagnie ferroviaire. "Cela ne donne pas envie aux Français de venir travailler dans notre entreprise. C'est flagrant on a des difficultés à recruter et, chose que l'on ne voyait pas il y a plusieurs années c'est qu'on a aussi beaucoup de cheminots qui quittent l'entreprise. On est pas encore au niveau du privé mais ça augmente de plus en plus, on peut considérer que toutes les quatre heures il y a un cheminot qui démissionne en France", s'alarme t-il.