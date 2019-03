Le trafic SNCF perturbé sur la ligne Le Mans - Rennes

Un mouvement des forains en gare du Mans ce lundi 25 mars provoque des perturbations sur le trafic des trains dans les deux sens entre Le Mans et Rennes.

Laval, France

En raison d'un mouvement de contestation des forains au Mans, le trafic Sncf entre Paris et la Bretagne est perturbée depuis ce lundi matin. Des manifestants ont envahi les voies en gare du Mans provoquant l'arrêt du trafic des TGV et des TER. Les forains ont quitté les lieux vers 13h15 et le trafic a pu reprendre progressivement à partir de 13h45. Les retards sont conséquents pour les voyageurs au départ de la gare de Laval que ce soit en direction de Rennes ou vers Le Mans.