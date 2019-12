Le trafic SNCF reste "extrêmement compliqué" en Champagne-Ardenne, au moins jusqu'à mercredi

Champagne-Ardenne, France

La grève semble s'enliser à la SNCF. En Champagne-Ardenne, la compagnie prévoit "un trafic extrêmement compliqué pour les journées de lundi, mardi et mercredi. Il est, à ce stade, compliqué de faire des prévisions au-delà de ces dates", prévient Virgil Le Goff, porte-parole de la SNCF Champagne-Ardenne.

Risques de "situations dangereuses" en gare

En conséquence, la SNCF "demande aux usagers de ne pas se rendre en gare et de privilégier d'autres moyens de transports. Nous craignons une saturation des quais et des quelques rames en circulation, ce qui peut engendrer des situations dangereuses pour nos clients", alerte le porte-parole de la compagnie en gare de Reims.

Autant de TGV, un peu plus de TER

Le trafic sera donc perturbé en gare de Reims mais aussi à Champagne-Ardenne TGV et dans l'ensemble des gares du territoire. Aucun Ouigo ne sera en circulation et un seul aller-retour en TGV entre Reims et Paris sera assuré (Départ de Reims 7h45 / Départ de Paris 18h28). Du côté des TER, "quelques trajets ont été ajoutés vers Charleville", précise la compagnie ferroviaire dans son plan de transport de ce lundi :

Paris-Châlons : 2 aller-retour

: 2 aller-retour Épernay-Châlons : 2 aller-retour

: 2 aller-retour Épernay-Reims : 2 aller-retour le matin

: 2 aller-retour le matin Charleville-Reims : 4 aller-retour

43 cars, d'une capacité limitée de 50 places, ont été déployés sur le territoire pour assurer la desserte de certaines lignes.

La SNCF invite ses voyageurs à rester attentifs aux informations affichées en gare et sur le site et l'application SNCF. L'état du trafic sera dévoilé à 17h pour le lendemain.