Le trafic SNCF très perturbé dans la Loire en raison d'un mouvement de grève inopiné

Saint-Étienne, France

À part quelques trains sur la ligne entre Saint-Étienne et Lyon, la plupart des TER prévus ce vendredi matin au départ ou à l'arrivée de la gare Saint-Étienne Châteaucreux sont supprimés, en raison d'un mouvement de grève inopiné des conducteurs de train, à l'appel de la CGT.

Le syndicat appelle à la mobilisation après un accident survenu en Champagne-Ardennes mercredi, une collision entre un TER et un poids lourd à hauteur d'un passage à niveau.

"C'est le troisième gros accident depuis le début de l'année; le conducteur se retrouve seul à gérer donc on exige le retour d'un contrôleur par train pour gérer les usagers et aider les conducteurs", commente un représentant de la CGT Cheminots à Saint-Étienne. Plusieurs rencontres sont prévues entre les syndicats et la direction dans la journée