Le trafic SNCF très perturbé dans la région toulousaine à cause d'un problème électrique

Le trafic des trains est très perturbé ce lundi 20 juillet à cause d'un "défaut d'alimentation électrique. Des techniciens sont sur place et mettent tout en oeuvre pour permettre au trafic de reprendre", assure la SNCF sur twitter. Julien qui habite La Grande Motte (34) suit le voyage de sa mère malade entre Montpellier et Bordeaux qui s'est brutalement arrêté au Nord de Toulouse. Avec plusieurs dizaines d'autres passagers, elle s'est retrouvée bloquée vers 16h à Fenouillet. "Elle était bloquée déjà depuis 30 minutes, explique Julien à France Bleu Occitanie. Ils n'avaient aucune nouvelle. Et elle m'écrit : on est en plein soleil, pour cause de problème d'alimentation, une chaleur là-dedans. A 17h15, ils avaient juste distribué une bouteille d'eau sans aucune nouvelle. Vers 18h30, ils les ont descendus du train. Ils ont installé comme un hôpital de campagne. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans les pommes."

A cette heure (19h), la circulation est interrompue entre Toulouse et Montauban. Sur le site "gare et connexions", certains trains affichent jusqu'à 2h30 de retard en partance et à destination de la ville rose.



trafic sncf perturbé - site gare et connexions

Des voyageurs font un malaise

Par ailleurs, 350 personnes sont bloquées dans un train au niveau de Fenouillet et trois voyageurs ont fait un malaise. Quatre ambulances ont été déployées. Des voyageurs sont aussi bloqués a Montauban, deux trains sont à l'arrêt en gare Matabiau, à Toulouse. Certains voyageurs disent ne pas avoir de climatisation. La SNCF précise de son côté que des bouteilles d'eau sont ou vont être distribuées et que les voyageurs vont être pris en charge. Des bus ont aussi été mis en place sur certaines lignes.