Le trafic SNCF très perturbé entre Toulouse et Auch à cause d'actes de vandalisme

Il n'y a aucun train entre Toulouse et Colomiers ce samedi matin, et seulement une liaison sur deux de Colomiers à Auch, à cause d'actes de vandalisme. Une installation électrique a été vandalisée.

Attention si vous devez prendre un train ce samedi entre Toulouse et Auch, le trafic est très perturbé. A la mi journée, aucun train ne circule entre Toulouse et Colomiers, il faut donc prendre des bus Tisséo. Et il y a seulement une liaison sur deux entre Colomiers et Auch, essentiellement en bus.

Un installation électrique a été vandalisée à Toulouse, assure la SNCF, qui a décidé de porter plainte. Des équipes sont à pied d'oeuvre depuis cette nuit afin de faire des constatations et de remettre en service les trains mais a priori, cela sera compliqué sur les rails toute la journée.