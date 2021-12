Le trafic TER et TGV fortement perturbé dans le nord Franche-Comté ce vendredi

Les départs en vacances risquent d'être plus compliqués que prévu pour les voyageurs dans le nord Franche-Comté. En effet, suite à un appel à la grève lancée par plusieurs syndicats, le trafic des TER et des TGV sera fortement perturbé annonce la SNCF.

Alors qu'un appel a été lancé par plusieurs syndicats de cheminots pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur professions, plus de moyens, et que les rendez-vous de concertation avec la direction de la SNCF n'ont pas abouti, la compagnie ferroviaire annonce que le trafic sera fortement perturbé, et notamment en Franche-Comté. Les voyageurs devront ainsi s'organiser en conséquence : la circulation des TGV et des TER est impactée.

La ligne Belfort-Delle particulièrement perturbée

Pour ce qui concerne le trafic des TER, là où ca va être difficile, c'est notamment sur la ligne Belfort-Delle, et la ligne Belfort-Vesoul. Pour prendre la direction du Sud Territoire, il n'y aura quasiment pas de trains. En direction de la Haute-Saône seul un train sur 3 va rouler dans la journée de vendredi. Enfin, entre Belfort, Montbéliard et Besançon 2 trains sur 5 sont supprimés.

Pas de problème de trafic en Bourgogne ou en Alsace

En revanche, les usagers n'auront aucun soucis pour se rendre en Alsace ou pour emprunter la ligne Paris-Bâle. La SNCF essaie de proposer un car de substitution quand c'est possible et conseille donc de se rendre sur internet sur le site TER Bourgogne Franche-Comté

Les TGV également impactés

Pour ce qui est du trafic TGV, entre Paris et Belfort-Montbéliard TGV, il faudra également prendre ses précautions puisque seul un train sur 2 va circuler.

Si le préavis de grève est valable pour vendredi, samedi et dimanche, les prévisions de trafics pour le week-end doivent être affinés d'ici la fin de la semaine.