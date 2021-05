La circulation des trains régionaux (TER ) entre Montpellier et Nimes est interrompue dans les deux sens suite à un accident à Lunel, une personne heurté par un train. La reprise du trafic n'est pas prévue avant 18H.

Le trafic TER interrompu entre Montpellier et Nimes

Le trafic ferroviaire régional, des TERs est totalement interrompu entre Montpellier et Nimes, dans les deux sens de circulation, depuis 15H15 ce lundi 17 mai après un accident de personne sur la voie . Un piéton a été heurté par un train à Lunel.

Un périmètre de sécurité a été mis en place pour permettre aux services de secours et de gendarmerie d'intervenir. On ignore pour l'heure la gravité de cet accident et les circonstances dans lequelles il s'est produit.

La direction de la SNCF Occitanie ne prévoit pas de reprise du trafic TER avant 18H

Les intercités et TGVs ne sont pas concernés , ils empruntent le contournement LGV Nimes- Montpellier