Le trafic TGV fortement perturbé en Bretagne ce dimanche soir, après l'accident en gare de Massy

Le trafic SNCF est fortement perturbé ce dimanche soir en Bretagne, après la mort d'un ouvrier sur un chantier en début de soirée en gare de Massy TGV (Essonne). La ligne TGV Atlantique est interrompue pour une durée indéterminée, a annoncé la procureure de la République d'Evry.

Plus de 2 heures de retard à Saint-Malo ou Brest

Selon SNCF Mobilités Région Bretagne, jointe par France Bleu Armorique, deux TGV en provenance de Paris Montparnasse et à destination de Saint-Malo et Brest vont arriver avec plus de deux heures de retard.

Concernant les trains au départ des gares de l'Ouest et à destination de l'Ile-de-France, la SNCF précise que "afin de contourner la zone de l'incident, certains trains empruntent un autre itinéraire." Les passagers au départ de la Bretagne doivent monter à bord de trains plus lents n'empruntant pas la ligne grande vitesse. Tous ces trains arriveront avec des retards.