Nouvelle journée de galère sur la ligne de train Intercités POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, via le Berry et la Creuse. Un TER est tombé en panne et a abîmé du matériel en gare de Neuvy-Pailloux très tôt ce lundi matin. Le temps des réparations, il faut compter 1h à 1h30 de retard sur la ligne.

Le trafic à nouveau perturbé sur la ligne de train POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. C'est l'Intercités qui passe aussi à Vierzon, Issoudun et Châteauroux. En cause, le TER qui relie Orléans à Argenton-sur-Creuse, et part à 6h52, est tombé en panne en gare de Neuvy-Pailloux à cause d'une avarie sur un pantographe, cette pièce qui permet au train de capter le courant électrique. La caténaire a également été endommagée, "ce qui rallonge le temps de réparation", indique-t-on à la SNCF.

Jusqu'à 2h30 de retard

Tous les trains suivants ont été sérieusement retardés : 2h30 pour le premier Intercités Paris-Toulouse de la journée, et des retards d'1h à 1h30 sur une bonne partie des trains de la ligne. Les deux sens de circulation sont concernés, puisqu'ils doivent partager la même voie - la seule encore en état de marche - au niveau de la gare de Neuvy-Pailloux.

#InfoCentre : 9h55



⚠Le trafic est perturbé dans le secteur de Neuvy-Pailloux. Un train est tombé en panne.



Le trafic est fluide sur les autres axes de votre réseau #TERCentre. — TER Centre Trafic (@TERCentreTrafic) February 19, 2018

Quelques TER ont été remplacés par des cars, notamment entre Orléans et Argenton-sur-Creuse, pour fluidifier le trafic le temps de réparer le matériel.

La SNCF assure que la circulation devrait être rentrée dans l'ordre vers 16h30. Les passagers qui ont subi des retards supérieurs à 30 minutes sur la ligne Intercités peuvent faire une réclamation via la plateforme G30 de la SNCF.