PACA, France

Le déraillement d'un TGV vendredi soir à l'entrée de la Gare Saint Charles provoque une grosse pagaille sur le trafic des trains. L'accident n'a heureusement pas fait de blessés. Mais en plein weekend de retour en vacances, les voyageurs vont devoir s'armer de patience.

Des retards pour les TGV et pour les TER

"Un retour du trafic à la normale prendra plusieurs jours", a précisé Jean-Aimé Mougenot, le directeur régional de la SNCF en Paca, sur France Bleu Provence ce matin. Le directeur affirme qu'il y aura des retards sur les TGV et sur les TER, seulement 9 voies sur 16 sont disponibles pour faire circuler les trains en Gare Saint Charles. En revanche le plan de transport OUIGO pourra être assuré normalement : "Nous assurons notamment les trains qui font du Paris-Nice, en passant par Marseille Blancarde."

Pour les TER, la circulation est normale à destination de la côte d'Azur et vers le Var. Le trafic est en revanche très perturbé sur la ligne Marseille-Aubagne et sur Marseille-Aix avec un TER sur deux. La SNCF demande aux voyageurs de prendre les solutions bus. Sur la ligne Marseille-Miramas, un certain nombre de train ont également été supprimés, des bus de remplacements ont été mis en place.